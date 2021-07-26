Нові тарифи на споживання електроенергії: хто від них виграє

Кабінет міністрів попередив, що діючий тариф на електроенергію залишиться в силі до 31 липня. Після цієї дати повинна з'явитися нова тарифна сітка. Якщо навесні ще обговорювався варіант про те, щоб заморозити вартість електроенергії для споживачів до кінця року, то тепер регулятор схиляється до того, щоб не відкладати неминуче, а привести ціну в відповідність з реальною вартістю електроенергії.

На даний момент побутові споживачі платять за електроенергію 1,68 грн/кВт-год. При цьому в Міненерго вважають, що вартість електрики в деяких регіонах повинна бути більш ніж удвічі вище. За розрахунками фахівців міністерства, реальна вартість становить 2,6−4 грн за кВт-год в залежності від регіону.

Голова Нацкомісії з регулювання енергетики Валерій Тарасюк категоричний: альтернативи подорожчанню немає, тарифи повинні вийти на економічно виправданий рівень. «У нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості і населення», — заявив голова регулятора.

На якому етапі розробки нові тарифні плани, в Нацкомісії сказати не можуть, але запевняють, що чекати залишилося недовго. Політичне рішення повинен затвердити Кабінет міністрів.

Раніше було оголошено, що споживачів хочуть поділити на чотири категорії і встановити для кожної свій тариф. Найекономнішим, що споживають до 100 кВт / год, пропонується встановити мінімальну ставку. За підрахунками Міненерго, в цю категорію потраплять 40% споживачів, і для них ставка тарифу буде встановлена на рівні 1−1,20 грн за кВт / год, тобто навіть нижче існуючої.

Тим, чиє споживання в місяць вкладається в ліміт 100−300 кВт, хочуть залишити нині чинний тариф 1,68 грн/кВт-год. Для сім'ї, яка в середньому споживає від 300−500 кВт на місяць, хочуть підвищити тариф відразу на третину — до 2,30 грн за кВт/год. І особливо не пощастить тим, хто встановив у будинку системи електроопалення, електричні бойлери та інші потужні електроприлади. Для споживачів понад 500 кВт на місяць плата складе 3,50 грн за кВт/год.

Крім сценарію з одномоментним перегляду тарифу всім споживачам, як і раніше не знято з порядку денного питання про поступове підвищення ставок: наприклад, на 30% в 2021 році, на 50% в 2022 році. Також обговорюється думка, що електроенергія не повинна коштувати однаково в усіх областях, а в тариф слід закласти регіональні особливості (скільки і яких споживачів є в регіоні, чи потребує оновлення інфраструктура розподільчих компаній).

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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