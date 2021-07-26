Стояти на обліку необхідно: пенсіонерам пояснили, як буде враховуватися до трудового стажу час без роботи

Багатьох українців, які вже зараз замислюються про пенсію, цікавить питання, чи буде їм враховуватися до трудового стажу час, протягом якого вони перебували на обліку у Центрі зайнятості як безробітні.

Відповідь на це питання дали експерти видання «Пенсійний кур'єр».

«Хочу запитати, чи враховується стаж, якщо стоїш на обліку в центрі зайнятості?», — запитує передплатник видання.

У виданні йому відповіли, що це дійсно так, і період перебування на обліку в Центрі зайнятості дійсно буде зарахований до пенсійного стажу.

«Час перебування на обліку в центрі зайнятості в періоди, коли особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності), допомога по частковому безробіттю, допомога по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України на гострі респіраторні хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і матеріальну допомогу в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації, включається до страхового стажу», — повідомили у виданні.

Іншими словами, навіть в найважчих випадках завжди варто зареєструватися в Центрі зайнятості, оскільки це надає хоча б мінімальний шанс на облік тимчасового безробіття в ПФУ.



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