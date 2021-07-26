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Платити доведеться втричі дорожче: стало відомо, що чекає на українців, які не встановили лічильники газу

20:14 26 липня 2021
Платити доведеться втричі дорожче: стало відомо, що чекає на українців, які не встановили лічильники газу

В Україні досі велика кількість квартир не обладнано газовими лічильниками. Тим споживачам, які не встановлять прилади обліку до 2023 року, перестануть подавати паливо. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Міністерство енергетики.

У відповіді відомства на запит журналістів повідомили, що законом «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», постачання природного газу споживачам тільки для приготування їжі будуть здійснюватися виключно за умови його комерційного обліку з 1 січня 2023 року.

За даними міністерства, на сьогодні з 12,5 млн споживачів газу у 2,25 млн дотепер пір немає лічильників. Це ті, хто використовує газ тільки для приготування їжі.

Крім того, за інформацією «Обозревателя», тих українців, які відмовляться від установки лічильників, можуть крім відключення газу перевести на граничні норми споживання блакитного палива. Так, наприклад, якщо зараз сім'я з трьох осіб, яка користується тільки газовою плитою, повинна платити за 9,8 куба (3,28 на людину), то по граничним нормативам доведеться сплатити вже за 29,4 кубометра (9,8 куба на людину). Наприклад, за чинним тарифом сума в платіжці може вирости з 78 до 234 гривень, тобто в три рази.

Нагадаємо, відключати газ українцям без лічильників повинні були з 1 січня 2021 року, але терміни перенесли.

Про те, чи виростуть тарифи на газ для населення з 1 серпня в матеріалі «ФАКТІВ».

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