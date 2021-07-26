В Україні змінять спосіб доставки пенсій: що робити громадянам

В Україні вирішили провести конкурс, в результаті якого відібрати організації для доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання пенсіонерів.

Документ підготували у Пенсійному фонді й розмістили для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). До визначення оператора громадянам ніяких особливих дій робити не слід.

У документі говориться, що в конкурсі можуть брати участь оператори поштового зв'язку, які працюють на ринку надання послуг поштового зв'язку не менше п'яти років.

Крім того, оператори повинні надавати послуги в адміністративно-територіальних одиницях, в яких працюють головні управління Пенсійного фонду України, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення місцевих адміністрацій і громад.

Такі оператори поштового зв'язку повинні мати кошти і матеріально-технічне оснащення, щоб забезпечити збереження грошей, призначених для виплати пенсій та грошової допомоги, та їхнє доставлення одержувачам.

Як відомо, наразі тим пенсіонерам, які не отримують соцвиплати через банк, гроші доставляють листоноші «Укрпошти».

Такий розклад збережеться до проведення конкурсу.

Раніше планувалося, що з 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним тільки для частини пенсіонерів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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