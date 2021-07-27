Без виплат ніхто не залишиться: в Кабміні розповіли, на яку пенсію можуть розраховувати українці без стажу

Міністерство соціальної політики вважає, що отримувана громадянами пенсія повинна повністю залежати від кількості років їх страхового стажу. Про це на зустрічі з експертами Міжнародної організації праці повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише Ліга.

Максимально можливі виплати, за її словами, повинні отримувати громадяни з повною стажем, а пенсію на рівні прожиткового мінімуму — пенсіонери зі стажем від 5 років. Іншими словами, п'ять років — це мінімально необхідний стаж для того, щоб отримувати виплати від держави.

«Наша мета — посилити мінімальні рівні соціального захисту в літньому віці. Для цього держава повинна гарантувати людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%, людям зі стажем 15 років — страхову пенсію, можливо, з більш низьким заміщенням, але по загальній формулі, людям зі стажем від 5 років — допомога від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму «, — сказала Лазебна.

Також, за її словами, Мінсоцполітики вважає за необхідне запровадити універсальні правила регулярної індексації всіх пенсій.

«Ми побачили повне розуміння і підтримку запропонованих урядом законопроектів в сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення точної дати і однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів по впровадженню адресних допомог літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії», — зазначила міністр.

Нагадаємо, що за станом на 1 липня 2021 середня пенсія в Україні становила 3778,8 грн на місяць, що на 54 грн більше, ніж аналогічний показник на 1 квітня 2021 і на 608,6 грн — ніж на 1 липня 2020. Згідно зі статистикою Пенсійного фонду України (ПФУ), 4,195 млн, або 38,3% українських пенсіонерів (всього — 10,968 млн осіб) отримують 2478,2 грн в місяць. Пенсія 2,131 млн осіб або 19,4% становить 3441,3 грн. 15,6% або 1,716 млн чоловік отримують одна тисяча вісімсот сорок одна грн.

Нагадаємо, пенсіонерам пояснили, як буде враховуватися до трудового стажу час, коли вони не працювали з офіційним працевлаштуванням.

Фото: Payspacemagazine

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