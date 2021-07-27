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Без виплат ніхто не залишиться: в Кабміні розповіли, на яку пенсію можуть розраховувати українці без стажу

6:00 27 липня 2021
Пенсія

Міністерство соціальної політики вважає, що отримувана громадянами пенсія повинна повністю залежати від кількості років їх страхового стажу. Про це на зустрічі з експертами Міжнародної організації праці повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, пише Ліга.

Максимально можливі виплати, за її словами, повинні отримувати громадяни з повною стажем, а пенсію на рівні прожиткового мінімуму — пенсіонери зі стажем від 5 років. Іншими словами, п'ять років — це мінімально необхідний стаж для того, щоб отримувати виплати від держави.

«Наша мета — посилити мінімальні рівні соціального захисту в літньому віці. Для цього держава повинна гарантувати людям з повним страховим стажем коефіцієнт заміщення пенсією заробітку не нижче 40%, людям зі стажем 15 років — страхову пенсію, можливо, з більш низьким заміщенням, але по загальній формулі, людям зі стажем від 5 років — допомога від держави для забезпечення принаймні прожиткового мінімуму «, — сказала Лазебна.

Також, за її словами, Мінсоцполітики вважає за необхідне запровадити універсальні правила регулярної індексації всіх пенсій.

«Ми побачили повне розуміння і підтримку запропонованих урядом законопроектів в сфері реформування прожиткового мінімуму, встановлення точної дати і однакових правил індексації для всіх пенсійних виплат, планів по впровадженню адресних допомог літнім людям, які не мають необхідного стажу для пенсії», — зазначила міністр.

Нагадаємо, що за станом на 1 липня 2021 середня пенсія в Україні становила 3778,8 грн на місяць, що на 54 грн більше, ніж аналогічний показник на 1 квітня 2021 і на 608,6 грн — ніж на 1 липня 2020. Згідно зі статистикою Пенсійного фонду України (ПФУ), 4,195 млн, або 38,3% українських пенсіонерів (всього — 10,968 млн осіб) отримують 2478,2 грн в місяць. Пенсія 2,131 млн осіб або 19,4% становить 3441,3 грн. 15,6% або 1,716 млн чоловік отримують одна тисяча вісімсот сорок одна грн.

Нагадаємо, пенсіонерам пояснили, як буде враховуватися до трудового стажу час, коли вони не працювали з офіційним працевлаштуванням.

Фото: Payspacemagazine

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