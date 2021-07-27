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Подорожчання електроенергії з 1 серпня відкладається: що відбувається

13:52 27 липня 2021
електроенергія

Ще з 1 липня повинні були підвищитися тарифи на електроенергію для населення. Однак Кабінет міністрів України продовжив чинний механізм спеціальних зобов'язань (ПСО) щодо забезпечення електроенергією населення до 1 серпня. До цієї дати залишається всього кілька днів, а нові тарифи так і не затверджені. Не виключено, що нинішні тарифи на електроенергію будуть продовжені ще на місяць, до 1 вересня.

Як повідомляє сайт «Главком» з посиланням на джерела в уряді, рішення щодо продовження чинної моделі режиму ПСО планується прийняти на найближчому засіданні Кабміну. Якщо це станеться, то для населення тариф ще місяць залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт / год. Це майже вдвічі нижче реальних ринкових цін на електричну енергію для промисловості.

Нагадаємо, що раніше глава Нацкомісії з регулювання енергетики Валерій Тарасюк заявив, що альтернативи подорожчанню електроенергії для населення немає, оскільки тарифи мають вийти на економічно обгрунтований рівень. В уряді не приховують планів поділити всіх побутових споживачів на чотири категорії і встановити для кожної свій тариф на електроенергію.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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