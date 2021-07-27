Чому детінізація зарплат спричинить збільшення витрат Пенсійного фонду: пояснює демографиня Лібанова

Наразі Пенсійний фонд України має суттєвий дефіцит бюджету. Проте, враховуючи українські реалії, інакше й бути не може. Таке переконання висловила в інтерв'ю «ФАКТАМ» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Елла Лібанова.

«Співвідношення людей старшого віку та працюючих у нас не таке, яке б хотілося. Можна змінити на краще ситуацію за рахунок детінізації економіки, зарплат зокрема. Безумовно, це позитивно змінить ситуацію з доходами, проте зумовить зростання витрат. Адже пенсія є похідною від легальної зарплати», — зазначає Елла Лібанова.

Експертка додає: якщо люди більше показуватимуть легальної зарплати, вони, безумовно, сплачуватимуть вищі податки, доходи Пенсійного фонду зростуть, становище пенсіонерів покращиться, але витрати ПФУ також збільшаться.

На думку Лібанової, з дефіцитом Пенсійного фонду доводиться миритися. Іншого варіанту просто немає. У всьому світі дефіцит солідарного фонду покривається за рахунок бюджету — знову ж, іншого шляху нема.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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