Кредит під заставу нерухомості: що необхідно знати про кредитора перед підписанням договору

Нерухомість найчастіше виступає як застава при оформленні кредиту. Це не дивно, адже квартира або будинок — це майно з високою ліквідністю, тому фінансові установи можуть запропонувати лояльніші умови кредитування для позичальника. Незалежно від того, чи будете ви брати кредит під заставу нерухомості в приватній компанії або в банку, варто заздалегідь упевнитися в надійності кредитної організації, проаналізувати важливі параметри договору і оцінити всі «за» та «проти». Далі ми розповімо, на які деталі звернути увагу перед підписанням кредитного договору, а також пояснимо, чому в 2021 році варто вибрати саме приватну компанію як кредитора.

Вибір кредитора — що важливо знати?

Кредит під заставу нерухомості в Україні видають банки (але далеко не всі) і приватні фінансові організації. Для початку виберемо кредитора за основними показниками:

Наявність ліцензії Національного банку — відсутність державної ліцензії на фінансову діяльність означає тільки одне — це шахрайська структура. Серед банків така практика відсутня, а ось в комерційному сегменті варто бути обережніше; Впізнаваність і надійність — люди звикли довіряти відомим брендам, торговим маркам, товарам. Те ж саме і в кредитній сфері, чим відоміша організація, тим менше шансів втратити гроші; Доступність і сервіс — бажано, щоб всі фінансові операції ви могли здійснювати зручним способом (тобто не їхати через усе місто, щоб погасити заборгованість тощо); Кредитні пропозиції — ключовий пункт, його ми обговоримо докладніше.

Що для нас важливо?

Термін розгляду вашої заявки;

Юридична сила договору;

Розмір процентної ставки та її вид (фіксована або плаваюча);

Можлива сума кредиту та її залежність від ціни заставної нерухомості;

Термін кредитування та тип погашення заборгованості;

Лояльність вимог до позичальника (кількість документів);

Наявність різних комісій та додаткових платежів.

Де краще брати кредит під заставу у 2021 році?

В Україні в даній сфері конкурують 2 види організацій — банки та приватні кредитори. Багато позичальників ставлять запитання, де умови кращі, що вибрати — кредит під заставу нерухомості в приватній компанії або в банку?

Досвід минулих років, а також актуальна ситуація на фінансовому ринку показує, що приватні організації значно перевершують своїх конкурентів, хоч би це не здавалося для багатьох парадоксальним. Без зайвих слів порівняємо кредиторів між собою за ключовими параметрами.

Кредит під заставу нерухомості в банку

Інформація з умов популярних в Україні банків, що видають кредити під заставу.

Термін розгляду заявки — в середньому 7−14 днів;

Процентна ставка — в середньому 2−2,5% на місяць;

Сума кредиту — не більше 50% від ринкової вартості застави;

Термін погашення — від 1 року до 10 років;

Вимоги до позичальника: поручитель, офіційне працевлаштування, довідка про доходи, високий рівень доходу, відкриття рахунку, ідеальна кредитна історія;

Додаткові витрати — комісія за оформлення, послуги нотаріуса, платна оцінка застави, страхування життя позичальника та застави тощо.

Кредит під заставу нерухомості в приватній компанії «UniGroup»

Розглянемо умови на прикладі однієї з найбільш надійних приватних фінансових компаній в Україні — «UniGroup».

Термін розгляду заявки — 10−15 хвилин;

Процентна ставка — 1,5% на місяць;

Сума кредиту — до 80% від ринкової вартості застави;

Термін погашення — до 10 років;

Вимоги до позичальника: паспорт, ІПН, документи на нерухомість;

Додаткові витрати — нотаріус.

Ми розглянули найважливіші деталі, на які ви просто зобов'язані звернути увагу перед підписанням договору. Хочете оформити кредит під заставу нерухомості в приватній компанії? Напишіть менеджеру «UniGroup» в телеграм-чат @UniGroupCredit або залиште заявку на сайті компанії.

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