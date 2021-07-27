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Гроші

Багатодітні сім'ї отримають по 2000 гривень на дитину: деталі

21:30 27 липня 2021
діти

Багатодітним сім'ям в Україні перед новим навчальним роком виділять матеріальну допомогу. Виплата становитиме 2000 гривень на дитину. Про це повідомив на брифінгу прес-секретар президента Сергій Нікіфоров.

«Уряд готовий виділити по 2000 гривень на дитину. Підраховано, що одержувачів такої допомоги 150 тисяч. Це саме дітей, а не сімей. Сумарно буде виділено 300 млн гривень», — обіцяє представник президента.

За словами Нікіфорова, урядова постанова ще не підписана, документ проходить узгодження, але до початку навчального року гроші на матдопомогу планується виділити.

Нагадаємо, в Україні був прийнятий закон, що дає право на відшкодування збитків, якщо соціальні виплати приходять з затримкою. Автоматичної компенсації не передбачено, але потерпілий може оскаржити невиплату в суді. Крім того, влада хоче змінити процедуру доставки грошової допомоги, призначивши спеціалізовані організації.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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