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Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

22:53 27 липня 2021
пенсія

До кінця 2021 року передбачено ряд доплат українським пенсіонерам з числа найбільш незахищених. У календар на 2022 рік також планується включити підвищення пенсій. У Мінсоцполітики пропонують індексацію в кілька етапів.

Державний бюджет на 2022 рік ще не затверджений, але в планах закласти в кошторис як мінімум п'ять переглядів розміру пенсійних виплат.

1 січня 2022 року — підвищення пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи.
1 березня 2022 року — індексація страхових пенсій (для 10 млн пенсіонерів); перегляд розміру виплат для пенсіонерів старше 80 років і у віковій категорії 75−80 років.
1 липня 2022 року — підвищення мінімальної пенсії в зв'язку з введенням нового прожиткового мінімуму.
1 жовтня 2022 року — перерахунок мінімальної пенсії за віком у зв'язку з введенням нового розміру мінімальної зарплати.
1 грудня 2022 року — підвищення мінімальної пенсії після введення нового прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, «ФАКТИ» з'ясували, куди може звернутися пенсіонер, якому безпідставно відмовили в перерахунку виплат. А Пенсійний фонд оприлюднив статистику, в яких регіонах українці отримують найвищі пенсії.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

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