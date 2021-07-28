Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

В Україні з 1 серпня газопостачальні компанії вводять нові місячні тарифи на газ. Ціни залежать від регіону, в якому працює компанія, і в різних областях можуть відрізнятися в два рази і більше. Як повідомляє 24 канал, в цілому в серпні ціни на блакитне паливо для споживачів будуть варіюватися від 7,9 до 16,99 грн за кубометр.

«Нафтогаз», який обслуговує 13% побутових споживачів, відмовився від місячного тарифного плану через відсутність бажаючих і пропонує укладати договори на рік з фіксованою ціною на газ 7,96 грн за куб. м. Не укладає контракти на місяць і «Йе Енергія». З липня компанія пропонує тільки річні підключення з ціною 7,99 грн за кубометр газу.

У серпні найнижчі ціни на газ (серед тих компаній, що вже оприлюднили нові тарифи) будуть у «Галнафтогазу» і «Стрийнафтогазу» — 7,99 грн за кубометр. Найдорожчим буде газ у «Енергія країни» і КиївГазЕнерджі — 16,99 грн і 15,764 грн за кубометр.

Використовувати в серпні місячний, а не річний тарифний план має сенс клієнтам п'яти газопостачальних компаній.

«Галнафтогаз». Місячний тариф — 7,99 грн за кубометр, річний — 10,99 грн за кубометр.

«Стрийнафтогаз». Місячний тариф — 7,99 грн за кубометр; річний — 11,99 грн за кубометр.

«Маргаз». У серпні — 8,79 грн за кубометр, річний тариф — 9,75 грн/кубометр.

Чернівецька обласна енергопостачальна компанія. З 1 серпня — 9,35 грн/кубометр, річний — 13,50 грн/куб.

Житомирська обласна енергопостачальна компанія. У серпні 11,90 грн за кубометр, річний тариф — 13,50 грн/куб.

Нагадаємо, в Кабміні прогнозують, що ціни на газ в місячному тарифі можуть вирости до 15 гривень за кубометр через подорожчання блакитного палива на європейських ринках. У річному тарифі ціна зафіксована до 1 травня 2022 року.

Згідно з даними Держкомстату, за рік ціни на газ для побутових споживачів зросли на 175% і потягнули за собою підвищення тарифів на опалення і гарячу воду.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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