БХФЗ продається? ЗМІ повідомили про судове переслідування власників контрольного пакету

За даними видання Delo.ua, наразі Людмила і Микола Беспальки, які володіють контрольним пакетом акцій Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу, нібито ведуть активні переговори щодо продажу з двома фармкомпаніями — «Фармак» та «Юрія-Фарм», та двома інвестиційними компаніями — «Алтіус Капітал» і Horizon Capital.

Як стверджує видання, активізація переговорів про продаж підприємства нібито збіглася у часі з судовими та кримінальними проблемами сім'ї Беспальків у Великобританії, Німеччині, Швейцарії та Україні.

На думку експертів, причиною продажу могли стати підозри в ухилянні від сплати податків, які висунуті з боку влади Німеччини та Швейцарії директору з розвитку БХФЗ Ірині Ржепецькій, дочці Людмили та Миколи Беспальків.

«Високий суд справедливості в Лондоні також прийняв до розгляду претензію до Ржепецької про збитки в розмірі майже $ 7 млн. Аналогічні претензії висунуті сім'ї Беспальків й в Україні», — пише «Дело».

Судові проблеми, пояснює видання, у Беспальків почалися нібито після їхньої сварки з фармкомпанією «Дарниця», яка в 2015 році придбала 31% акцій БХФЗ на аукціоні у міста Києва.

Згідно із законом про акціонерні товариства, «Дарниця» мала право на доступ до фінансової звітності БХФЗ й на участь в управлінні заводом, проте сім'я Беспальків нібито усіляко цьому перешкоджувала.

Найнята «Дарницею» міжнародна аудиторська компанія «Крестон» в ході розслідування встановила, що 30% коштів, які БХФЗ платив за фармацевтичну сировину, отримувала компанія «Метабей», власником якої виявилася Ірина Ржепецька. За даними «Крестон», мова може йти як мінімум про 6,8 млн доларів коштів підприємства, виведених на рахунки компанії Ржепецької.

«Саме така сума фігурує в позовах до Господарського суду Києва, до судів Німеччини та Швейцарії, а також до Високого суду справедливості Лондона», — повідомило «Дело».

Останній, за даними видання, постановив заарештувати рахунки «Метабей».

«Все це разом робить практично неможливою нормальну працездатність БХФЗ під керівництвом Беспальків. Родині знадобиться багато грошей і на компенсацію шкоди, і на адвокатів за кордоном. Ніхто з передбачуваних учасників переговорів не став коментувати їхні деталі. Однак, швидше за все, мова йде про продаж всього пакета акцій, що контролює сім'я Беспальків, а це більше 50%. Продаж неконтрольного пакета акцій навряд чи зацікавить когось із потенційних покупців», — пише Delo.ua.

Фото з сайту підприємства.

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