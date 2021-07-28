Тарифи «за світло» з 1 серпня: як відрізняються по регіонах і хто буде платити більше

1 серпня в Україні передбачалося ввести в дію нові тарифи на електроенергію. Тим не менш, досі ні нові ставки, ні методика розрахунку не оприлюднені, а тому не виключено, що нинішні тарифи залишаться в силі ще на місяць, а перегляд відбудеться з 1 вересня.

Про те, що підвищення тарифів неминуче і будь-які інші варіанти тільки погіршать становище галузі, в Міненерго говорили неодноразово. За розрахунками міністерства, в діючому тарифі (1,68 гривні за кВт-годину) лише 10% або 15 копійок припадає на оплату виробленої НАЕК «Енергоатом» електроенергії. Левова частка в тарифі — це плата за передачу, розподіл і постачання, а вони відрізняються в різних регіонах. Тариф не покриває ні собівартість електроенергії (близько 60 коп. за 1 кВт-год), ні супутні витрати.

У Міненерго вже підрахували, що реальна вартість електрики становить 2,6−4 гривні за кВт-годину в залежності від регіону. Найнижчий цей показник у Київській та Дніпропетровській областях — 2,60−2,96 грн за кВт-год. Там, де є об'єктивні складнощі з розвитком інфраструктури, зважаючи на особливості території (Івано-Франківська область), або ж лінії давно потребують модернізації (Луганська область), реальна вартість електроенергії може доходити до 4 грн за кіловат-год.

У Кабміні намагаються знайти взаємоприйнятне рішення: щоб з одного боку вже існуючі борги перед «Енергоатомом» не виросли багаторазово, а з іншого боку, щоб не підвищувати тариф відразу вдвічі. Однією з обговорюваних моделей є поділ споживачів на чотири категорії (зі споживанням в місяць до 100 кВт, 100−300 кВт, 300−500 кВт і більше 500 кВт) і встановлення для кожної власної тарифної ставки. Примітно, що найвищий тариф — до 3,5 грн за кВт-годину — хочуть встановити великим споживачам електроенергії, електролічильник яких накручує понад 500 кВт на місяць.

Нагадаємо, в Держстаті підрахували, що за останній рік тариф на електроенергію зріс на 36%.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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