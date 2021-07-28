У Кабміні планують відкласти підвищення тарифів на електроенергію: деталі

Схоже, що підвищення тарифів на світло для населення, яке планували затвердити до 1 серпня, відкладається ще на місяць.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», до порядку денного засідання уряду у середу, 28 липня, внесли проект постанови, що зберігає фіксовану ціну електроенергії для населення у розмірі 1,68 грн за кВт \ год до 1 вересня 2021 року.

Термін дії нинішньої моделі спецзобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) мають намір продовжить для «захисту побутових споживачів від різкого підвищення цін».

Нагадаємо, що проект однієї з моделей підвищення тарифів передбачав поділ побутових споживачів на категорії, у залежності від кількості споживаної електроенергії на місяць. Передбачалося, що мінімальну ціну платитимуть домогосподарства, які споживають до 100 кВт / год, максимальну — ті, у кого споживання перевищує 500 кВт / год.

У той же час в Міненерго вважають, що реальна вартість становить 2,6−4 грн за кВт / год у залежності від регіону.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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