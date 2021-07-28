Долар коштує дешевше 27 гривень: у чому причина

Весь останній тиждень курс гривні у відношенні до основних іноземних валют впевнено зростав. За тиждень, з 21 липня, долар подешевшав на 31 копійку, а євро — на 24 копійки.

У середу, 28 липня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,91 грн за долар та 31,78 грн за євро. На готівковому валютному ринку основні іноземні валюти також подешевшали у середньому на 30 копійок.

В обмінниках долари можна здати у середньому по 26,80 грн, купити — по 27,01 грн; євро — здати по 31,56 грн, купити — по 31,91 грн.

Експерти відзначають, що Нацбанк, викуповуючи надлишок валюти з ринку для поповнення своїх резервів, стримує зміцнення гривні. А нинішній тренд на зміцнення гривні носить ситуативний характер.

«За тиждень, що минув, офіційний курс долара до гривні помітно знизився на всіх сегментах валютного ринку на 0,9−1,2%, — повідомив «ФАКТАМ» старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. — Так, з минулого вівторка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 27,21 до 26,91 грн. Попит і пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «УкрДилінг», за цей же час знизилися з 27,20 — 27,22 грн до 26,87 — 26,89 грн. Середні курси купівлі та продажу готівкового долара у банках за тиждень знизилися з 27,11 — 27,28 грн до 26,83 — 27,03 грн. При цьому різниця між середніми продажем і купівленю розширився з 0,6% до 0,7% за рахунок більш швидкого зниження курсу покупки в порівнянні з продажем.

На міжбанку пропозиція валюти очевидно перевищує попит. Цю пропозицію забезпечують експортери, яким потрібна гривня для сплати податків. Продають валюту в тому числі й експортери аграрної продукції. У НБУ є чергова можливість купувати валюту для поповнення міжнародних резервів. Без виходу Нацбанку долар коштував би ще нижче.

Протягом найближчого тижня ми очікуємо зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися за тиждень близько 26,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,6 — 26,8 грн".

Деякі експерти вважають, що зниження курсу гривні може відбутися протягом найближчого тижня.

«У вівторок курс гривні до долара США закріпився нижче рівня 27 грн, — розповів «ФАКТАМ» аналітик компанії RoboForex Андрій Гойл. — НБУ вийшов на міжбанк з покупками іноземних валют і придбав близько 150 млн доларів «надлишку» пропозиції. Нацбанк намагається не допустити істотного зміцнення курсу української валюти. Торгова сесія вівторка по валютній парі долар — гривня завершилася на рівні 26,89 грн, курс єдиної європейської валюти знизився до позначки 31,77 грн.

Минулого четверга відбулося засідання Правління НБУ, на якому було прийнято рішення підняти облікову ставку до 8% річних. У червні Нацбанк не бачив необхідності у посиленні грошово-кредитної політики на тлі прискорення темпів зростання споживчої інфляції до 9,50% у річному численні. Ймовірно, регулятор вирішив перейняти досвід з боротьби з інфляцією у колег з центральних банків країн, що розвиваються, до яких належить Україна.

Незважаючи на підвищення ставки, середньозважена дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на минулому аукціоні Мінфіну України залишилася без істотних змін. Ринку були запропоновані облігації у гривнях з термінами погашення у 12, 18, 24, 36 і 72 місяці, а також 12 місяців — у доларах. До держбюджету було залучено всього лише 3,13 млрд грн. Нерезиденти проігнорували дане розміщення, при цьому можливий їхній вихід на міжбанк з розпродажами гривні.

Україна завершила прайсинг додаткового розміщення єврооблігацій з погашенням у 2029 році — до держбюджету залучено 500 млн доларів США за ставкою в 6,3% річних. Попит на ці папери досягав 1,7 млрд доларів. Це позитивний сигнал для української економіки від зарубіжних інвесторів, однак більш значущою буде позиція МВФ у питанні перерахування траншу на 1,5 млрд доларів до кінця поточного року.

Вважаю, що на поточному тижні долар до гривні скоректується до рівня 27,15 грн. Євро, швидше за все, відновить зміцнення до позначки 32,05 грн".

Експерти відзначають, що нинішнє зміцнення гривні носить ситуативний характер.

«Курс гривні в середу вранці, 28 липня, зміцнився до 26,85 грн за долар, — повідомив «ФАКТАМ» керівник відділу аналітики компанії Forex Club Андрій Шевчишин. — Головними продавцями валюти виступають держпідприємства та аграрії. Ринкові покупці слабкі, нерезиденти продовжують пасивно підбирати пропозицію невеликими порціями. Головним же покупцем валюти стає НБУ, який активно стоїть з купівлею великих обсягів, фактично зрізуючи надлишкову пропозицію.

Таким чином, результат зміцнення гривні — швидше ситуативні розпродажі валюти держкомпаніями, ніж новий тренд. Хоча і варто відзначити пробою психологічного рівня 27 грн за долар, який довго тримався.

У ситуації, що склалася, стає проблематичним рефінансування старого боргу і фінансування дефіциту бюджету. Можливо, поточні розпродажі валюти держкомпаніями і є частиною даної підтримки. Негативним фактором виступає поступове погіршення ситуації з коронавірусом в Україні, втім вакцинація дає шанс на більш гладке проходження чергової хвилі.

Можна очікувати, що найближчим часом гривня залишиться у межах торгового діапазону вівторка. Подальше зміцнення буде стримуватися НБУ. Як тільки госкманіі закінчать продажі — покупці повернуть курс долара вище 27 гривень за долар".

Варто нагадати, що деякі експерти прогнозували девальвацію нераціональної валюти вже до початку осені. За певних умов курс долара може зміцнитися до позначки 28,5 грн.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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