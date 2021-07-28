Для кого з 1 серпня зростуть тарифи на газ

Не дивлячись на те що переважна більшість українців автоматично була переведена на річний газовий тариф, що діє до 1 травня 2022 року, блакитне паливо подорожчає з 1 серпня. Правда це подорожчання торкнеться тих споживачів, які вирішили перейти з річного на місячний тариф. Крім того, виявилося, що через маніпуляції деяких приватних компаній може виникнути нестача газу власного видобутку для потреб населення, і цей дефіцит доведеться покривати дуже дорогим імпортним газом.

Газопостачальні компанії оприлюднили тарифи на наступний місяць. І якщо їхні річні тарифи не змінилися, то місячні тарифи деякими постачальниками були підвищені. У серпні, так само як і у липні, найнижчий місячний тариф складе 7,99 грн за кубометр газу. Найвищий серпневий місячний тариф затвердила компанії «Енергія країни» — 16,99 грн за кубометр газу, що на 3,52 грн більше найвищого липневого тарифу від постачальника «Полтава газ збут». Крім того, варто пам'ятати, що свої ціни газопостачальники вказують без урахування вартості доставки. А за розподіл палива операторам газорозподільних мереж люди платять окремо, відповідно до чинних тарифів на доставку газу.

Тим часом Міненерго спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), НАК «Нафтогаз України» і ТОВ Оператором ГТС України розробили нову модель забезпечення населення природним газом. Необхідність такого кроку викликана тим, що компанія «Йе Енергія» олігарха Дмитра Фірташа та інші компанії продавали промисловим підприємствам газ, куплений у «Нафтогазу» для забезпечення населення.

«В умовах річного контракту з компанією „Йе Енергія“ не було встановлено обмежень або зобов'язань газзбутів постачати природний газ виключно для побутових споживачів, — заявив директор з інтегрованих комунікацій НАК „Нафтогаз України“ Максим Белявський. — Така помилка призвела до того, що у травні 2021 року понад 20% природного газу, який був відпущений газзбутам для постачання населення за річними договорами, було перепродано за ринковими цінами, тобто вище фіксованих цін у договорах, іншим категоріям споживачів. Тепер, після введення нової моделі ринку, ця буде виправлено».

У свою чергу голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко зазначив, що перепродаж компаніями Фірташа газу промисловим підприємствам створює ризик того, що цих обсягів потім не буде вистачати для потреб населення, і необхідно буде компенсувати його імпортованим газом.

Варто нагадати, що підвищення тарифів на електроенергію, яке планувалося з 1 серпня, може бути відкладено до 1 вересня. Якщо це станеться, то для населення тариф ще місяць залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт / год. Це майже вдвічі нижче реальних ринкових цін на електричну енергію для промисловості.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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