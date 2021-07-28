Кабмін назвав ціну «за світло» для населення з 1 серпня

У Кабінеті міністрів підтвердили обіцянки президента: з 1 серпня тариф на електроенергію для населення змінюватися не буде. Було прийнято постанову про те, що платити доведеться як і раніше 1,68 грн за кВт-годину, проте таке рішення залишиться в силі лише до 31 серпня. Після цієї дати уряд знову повернеться до питання про тарифи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що ринок електроенергії як і раніше потребує збалансування. До 15 серпня НАЕК «Енергоатом» і Укргідроенерго повинні будуть визначитися з показниками роботи у вересні.

Таким чином, підвищення тарифів на електроенергію не скасовано, а відкладено. За якою схемою будуть змінюватися тарифи восени — одномоментно, з поетапним збільшенням або з прив'язкою до регіону — поки не відомо, рішення не прийнято.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ», oleksiihoncharenko/Telegram

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