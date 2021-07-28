Пропонують залишити інформацію: НБУ попередив власників банківських карт про нову схему шахрайства

Національний банк попередив про чергову схему шахраїв, за допомогою якої вони отримують доступ до персональних даних українців. Так, в мережі було виявлено сайт, що імітує систему BankID НБУ, творці якого пропонують користувачам залишити на сайті інформацію про свої платіжні карти і фінансовий номер телефону.

У зв'язку з цим користувачам нагадали основні правила, як розпізнати подібне шахрайство.

Так, важливо пам'ятати, що банківська система НБУ і її сайт не вимагають збору будь-якої інформації від користувачів. Національний банк не збирає і не зберігає персональні дані громадян, зокрема номери телефонів і, більш того, платіжних карт. Крім того, система забезпечує тільки передачу персональних даних користувача в зашифрованому вигляді з його банку-постачальника послуг.

Окремо звертається увага на те, що взаємодія відбувається виключно між тими порталами сервісів, які належать учасникам системи BankID НБУ.

Раніше в мережі виявили сайт, що імітує стартову сторінку ПриватБанку і пропонує заробити великі суми, залучаючи друзів в фінансову піраміду. Наразі з цим видом шахрайства розбираються в кіберполіції.

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