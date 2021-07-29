Кабмін планує підвищити пенсії 1,5 мільйона українців: кого це стосується

В уряді, який раніше прийняв рішення про перенесення доплат у 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років на осінь цього року, хочуть включити в програму адресної допомоги людей у віці від 70 до 75 років, але вже у 2022 році.

«Протягом 2020 і 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 гривень щомісяця отримують пенсіонери старше 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути меншими за 2600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів», — заявила міністр соцполітики Марина Лазебна і додала, що люди у віці від 75 до 80 років почнуть отримувати доплату у 400 гривень з 1 жовтня цього року — це торкнеться 1 млн пенсіонерів.

«У разі включення до програми пенсіонерів у віці від 70 до 75 років, будуть підвищені доходи додатково 1,5 млн людей», — додала вона.

Також у планах Мінсоцполітики й інші підвищення пенсій у 2022 році.

З 1 січня — пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

З 1 березня — індексація страхових пенсій для майже 10 млн пенсіонерів і компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 80 років і для пенсіонерів у віці від 75 років до 80 років;

З 1 липня і з 1 грудня — перерахунок пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

З 1 жовтня — перерахунок мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної платні.

Також опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу.

Раніше Кабмін затвердив підвищення пенсій для майже 400 тисяч військовослужбовців і працівників інших органів правопорядку — доплати складуть дві тисячі гривень.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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