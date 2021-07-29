Подорожчання газу з 1 серпня: в яких регіонах будуть найнижчі тарифи

Незважаючи на те, що подорожчання електроенергії для побутових споживачів в Україні з 1 серпня відклали, за газ все-таки доведеться платити більше. У всякому разі, ця проблема буде актуальною для споживачів, які вирішили перейти з річного на місячний тариф.

Ціни на газ для споживачів в серпні будуть варіюватися від 7,9 до 16,99 гривень за кубометр в залежності від компанії-газопостачальника.

Найнижчі ціни на серпень заявили компанії «Галнафтогаз» та «Стрийнафтогаз» — 7,99 грн за кубометр, «Маргаз» (8,79 гривень), Чернівецька обласна енергопостачальна компанія (9,35 гривень) і Житомирська обласна енергопостачальна компанія (11,90 гривень за кубометр).

Навпаки, найвищі тарифи в серпні очікують споживачів компаній «Енергія країни» і КіевГазЕнерджі — 16,99 грн і 15,764 грн за кубометр відповідно.

Також важливо пам'ятати, що свої ціни газопостачальники вказують без урахування вартості доставки. А за розподіл палива операторам газорозподільних мереж люди платять окремо, відповідно до діючих тарифів на доставку газу.

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