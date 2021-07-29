Як ростимуть пенсії в Україні у 2022 році: у Мінсоцполітики показали розрахунки

У Міністерстві соціальної політики, де раніше заявляли про плани додати до переліку пенсіонерів, які отримують адресну допомогу від держави, осіб у віці від 70 до 75 років, розповіли, як у 2022 році підвищуватимуться пенсійні виплати і хто може на них розраховувати.

Так, у Мінсоцполітики повідомили, що в рамках підготовки проекту Державного бюджету на 2022 опрацьовуються наступні пропозиції в календар підвищення пенсій в 2022 році.

Так, пенсії людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи планують підвищити вже з 1 січня наступного року. А на 1 березня пропонують запланувати індексацію страхових пенсій і компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 80 років, а також для людей у віці від 75 років до 80 років.

Пенсійні виплати у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб планують перерахувати з 1 липня і з 1 грудня, а з 1 жовтня 2022 року — і мінімальні пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, що раніше керівниця Міністерства соціальної політики Марина Лазебна відзначала, що пенсія громадян має повністю залежати від кількості років їхнього страхового стажу. Максимально можливі виплати повинні отримувати громадяни з повним стажем, а пенсію на рівні прожиткового мінімуму — пенсіонери зі стажем від 5 років.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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