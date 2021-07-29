В Україні почали зростати зарплати: кому і де платять найбільше

В Україні у порівнянні з минулим роком середня заробітна плата зросла на 23,6%, реальна зарплата — на 12,9%. Про це йдеться на сайті Мінекономіки.



Станом на кінець червня 2021 року середня зарплата по країні досягала 14313 грн, що на тисячу більше, ніж у квітні. Між тим, українським шахтарям держава заборгувала станом на червень понад мільярд гривень.

Згідно з даними Держстату, найвища середня зарплата у червні була у жителів Києва (20:455 грн), Донецької (14 988 грн), Київської (14679 грн) та Миколаївської (14044 грн) областей.

Найбільше зростання відбулося у Хмельницькій (29%), Чернівецькій, Тернопільській (по 28%) областях.

Найвищу зарплату отримували працівники сфери інформації та телекомунікацій — 26 197 грн, фінансової і страхової діяльності — 22691 грн, державного управління і оборони; обов'язкового медичного страхування — 19 868 грн, професійної, наукової і технічної діяльності — 19 052 грн.

Відзначається, що зростання заробітної плати у порівнянні з червнем минулого року відбулося в усіх видах економічної діяльності.

Зокрема, найбільшими темпами зростала заробітна плата у сферах тимчасового розміщення та організації харчування (на 71,3%), мистецтва, спорту, розваг і відпочинку (39,5%), інформації та телекомунікації (38,4%%), охорони здоров'я я і надання соціальної допомоги (36,7%), освіти (31,3%).

На зростання зарплати вплинули активізація виробничої діяльності, а також підвищення рівня мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 до 6 тисяч гривень.

Раніше «ФАКТИ» писали, як збільшився середній розмір пенсії в Україні, та в яких областях розмір соцвиплат більше.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter