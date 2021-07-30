Підвищення тарифів на гарячу воду та опалення: Шмигаль озвучив позицію Кабміну

В Україні з 1 серпня дорожчає газ для населення. Відповідно зросте тариф на опалення та гарячу воду. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зростання тарифів на опалення повинно мотивувати до наведення порядку на підприємствах теплокомуненерго (ТКЕ). Про це пише «Укрінформ».

«Тарифи на опалення і гарячу воду сьогодні — відповідальність, яка повинна додатково мотивувати навести порядок на комунальних підприємствах та відповідно в теплокомуненерго», — цитує видання слова Шмигаля.

За словами прем'єра, закон «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ і забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» дозволяє почати процедуру верифікації боргів теплокомуненерго і говорити про правильні варіанти реструктуризації заборгованостей.

Нагадаємо, з 1 серпня тариф на електроенергію для населення поки не змінюватиметься. До 31 серпня кВт-година, як і раніше, буде коштувати 1,68 гривні. Після цієї дати уряд перегляне тариф.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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