Частина пенсіонерів ризикує залишитися без виплат з 1 вересня: названа причина

З 1 вересня в Україні може змінитися процедура доставки виплат пенсіонерам, які не оформили банківську картку. Але до цього не готові ні пенсіонери, ні самі банки, пише заступник гендиректора «Укрпошти» Дмитро Поліщук у статті для «НВ Бізнес».

Він зазначає, що в Україні скоротилася кількість відділень банків більш ніж в три рази. Відділення банків є тільки в 4% населених пунктах країни.

«POS-терміналів для оплати картою у нас теж не багато — всього 9 штук на 1 тисячу населення. Для порівняння, в країнах Євросоюзу — 29, а в сусідній Туреччині — 31», — пише Поліщук.



З його слів, банки переходять в онлайн-формат, замінюють термінали самообслуговування. Але все це не так доступно у маленьких населених пунктах.



«Термінали самообслуговування окупували торгові центри у столиці та обласних центрах, але їх немає в селах і на пальцях можна порахувати у районних центрах. З інтернетом така ж історія. Варто з'їхати з траси в село, і вже починаються проблеми. А відділення „Укрпошти“ є скрізь», — зазначає Поліщук.



В Україні понад 60% пенсіонерів проживають у селах, де ні відкрити карту, ні отримати по ній гроші просто ніде.

Станом на квітень поточного року 3,4 млн українських пенсіонерів або 31% від загальної кількості (більше 11 мільйонів людей) отримували виплати готівкою через «Укрпошту».

На думку Поліщука, щоб уникнути організаційних накладок Пенсійному фонду до 1 вересня потрібно укласти новий договір з «Укрпоштою», щоб ті пенсіонери, які не отримують соцвиплати на банківську картку, могли її отримувати через листонош.



Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні вирішили провести конкурс і відібрати організації для доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання пенсіонерів. До визначення оператора тим пенсіонерам, які не отримують соцвиплати через банк, гроші будуть доставляють листоноші «Укрпошти».



Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»



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