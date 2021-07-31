В серпні «чорнобильці» отримають підвищені пенсії і доплати одразу за два місяці

Після липневого перегляду соціальної допомоги були підвищені виплати з інвалідності тим особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Залежно від групи інвалідності пенсії зросли в півтора-два рази. Отримати виплати в підвищеному розмірі можна буде в серпні, відразу за два місяці. Підвищення повинно торкнутися 40 тисяч чоловік.

З липня новий мінімальний розмір пенсії з інвалідності становить:

для першої групи інвалідності — 6000 грн (було 2780 грн);

для другої групи — 4800 грн (було 2317,50 грн);

для третьої групи — 3700 грн (було 2039,4 грн);

для дітей з інвалідністю — 3700 грн (було 1854 грн).

Крім того, підвищено виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які отримали інвалідність. У Мінсоцполітики обіцяють, що щомісячні суми до виплати (з урахуванням надбавок, додаткової пенсії) повинні становити не менше 10340,35 грн для першої групи інвалідності. Для інших груп встановлено такі мінімальні рівні виплат:

для другої групи інвалідності — 8 272,28 грн;

для третьої групи інвалідності — 6 204,21 грн.

Нагадаємо, нове підвищення пенсій «чорнобильцям» з інвалідністю передбачається з 1 січня 2022 року.

Як повинна змінитися пенсійна система в Україні, читайте в інтерв'ю «ФАКТАМ» директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елли Лібанової.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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