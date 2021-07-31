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За світло будемо платити по-старому, за газ — по-новому: що зміниться в Україні з 1 серпня

19:38 31 липня 2021
За світло будемо платити по-старому, за газ&nbsp;— по-новому: що зміниться в Україні з 1 серпня

Незважаючи на те, що Кабінет Міністрів поки відклав підвищення тарифів на електроенергію для населення з 1 серпня, продовживши дію чинного тарифу 1,68 гривні за кіловат-годину мінімум до 31 серпня, за газ доведеться платити більше.

Пояснюючи «енерговідтермінування», глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в іншому випадку могла зменшитися частка населення, яка буде платити за електроенергію (за аналогією зі скасуванням пільгового тарифу в січні), оновлена модель може призвести до зловживань з боку споживачів, і нарешті, впевнений він, одне лише підвищення тарифів не вирішить кризу в енергетиці України.

А ось кубометр газу для населення в серпні буде коштувати від 7,99 до 16,99 гривні, але лише для тих, хто відмовився від річного пропозиції і вибрав місячний тариф. Найнижчі ціни поки запропонували газопостачальники «Агросинтез Трейдинг» (7,80 грн за кубометр), «Євода Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за кубометр), а також ГК «Нафтогаз України» (7,96 грн за кубометр).

В цілому більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

А ще з 1 серпня буде розпочато проведення підвищених виплат по інвалідності особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Залежно від групи інвалідності їх пенсії зросли в півтора-два рази. Підвищення має торкнутися 40 тисяч чоловік.

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