26.75 / 26.97 31.65 / 32.03
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Вітренко розповів, коли і наскільки можуть знизити ціну на газ для українців

8:57 1 серпня 2021
газова комфорка

Ціни на газ на внутрішньому ринку України можуть не тільки рости, як це сталося з 1 серпня, але і знижуватися, і це стане можливим, якщо наша країна перестане імпортувати блакитне паливо. Щоб досягти цього, необхідно зробити Україну справжнім газовим хабом, заявив глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко.

За його словами в інтерв'ю Радіо Свобода, щоб ціна на газ в Україні знизилася з 15 до 11−12 гривень за кубометр, необхідно зробити так, щоб або в Україні було більше газу, ніж ми споживаємо, або газ через Україну заходив, а потім йшов в Європу.

Причому, підкреслив глава «Нафтогазу», газ повинен бути не тільки російським.

«Для нас важливо, щоб Україна видобувала більше, ніж споживають всі споживачі. Тому що у нас єдина система газотранспортна, у нас не поділяється газ окремо для населення, окремо — для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ», — зазначив Вітренко.

За його словами, це реально, «хоча і не завдання найближчої перспективи».

Читайте також: Для кого з 1 серпня зростуть тарифи на газ

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Медузи на пляжі в Кирилівці

Доведеться змиритися: вчений пояснив навалу медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє

федінчик

Скандал з Федінчиком: Сумська, Мішина та Денисенко підтримали рішення актора

гроші

Кабмін запропонував урізати виплати одній групі пенсіонерів: що про це відомо

Вигрібають тоннами: в Бердянську у курортників нова проблема

Вигрібають тоннами: в Бердянську у курортників нова проблема

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.