Підвищать, але не всім: як в серпні зміняться пенсійні виплати в Україні

З початку липня в Україні збільшилася пенсійне забезпечення учасників бойових дій і громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, але підвищені виплати стартують з 1 серпня.

У Міністерстві соціальної політики роз'яснили, що різницю між новим розміром пенсії і тим, що було виплачено в липні, покриють одночасно.

Таким чином, мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій виросте відразу на 45%, або на 834,3 гривень.

А мінімальні розміри пенсій по інвалідності, яка виникла внаслідок аварії на ЧАЕС, виросли від 80% до 200%:

для громадян з I групою інвалідності — з 2780 гривень до 6000 гривень

для II групи — з 2317,5 гривень до 4800 гривень

для III групи — з 2 039,4 гривень до 3700 гривень

для дітей з інвалідністю — з 1854 гривень до 3700 гривень.

Починаючи з 2022 року, ці виплати також будуть підпадати під щорічну індексацію.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Фактам» відомий український демограф Елла Лібанова розповіла, як потрібно реформувати солідарну пенсійну систему, а також пояснила, як несподівано пандемія змінила споживчі звички українців.

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