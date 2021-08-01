«Карантинну норму» для одержувачів субсидій скасують восени: названа точна дата

З 1 жовтня має бути скасування «карантинної норми» на деякі соціальні нормативи. Про це міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила на телеканалі LIVE.

«Коли сьогодні країна вже не в „червоному рівні“, коли доходи людей ростуть — з 1 жовтня ми прибираємо цю» карантинну норму", — сказала вона.

За словами Лазебної, таке рішення не вплине на субсидії.

«Самі нормативи зменшаться та скорочення субсидій не передбачається. Ми зробили автоматичне перепризначення субсидій», — стверджує міністерка.

Вона зазначила, що для оформлення субсидії треба подати два документи — декларацію про доходи і майновий стан, а також заяву.

Нагадаємо, всю інформацію по призначеній субсидії можна перевіряти онлайн.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

34

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter