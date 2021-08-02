Скільки грошей перерахували в Україну заробітчани з 2019 по 2021 рік

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи Елла Лібанова, яка висловилася за унормування спецпенсій, повідомила, що у першому кварталі 2019 року Україна отримала 2,7 мільярдів доларів переказів мігрантів. За перший квартал 2020 року — 2,9. Тобто, на 200 мільйонів більше. А у першому кварталі 2021 року — 3 мільярди.

«Як ми бачимо з цифр, люди не перестали виїжджати на заробітки. Хоч у квітні 2020 року українці дійсно поверталися. З експертами з асоціації мігрантів ми рахували й зійшлись на думці, що приблизно 400 (максимум 500) тисяч чоловік з 3 мільйонів повернулися», — повідомила Елла Лібанова в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ».

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Варто знати, що до України поверталися переважно з Польщі, частково Чехії, Словаччини, але це були ті, хто мав нелегальні контракти. Й навіть ті, хто повернувся, відразу говорили, що хочуть їхати назад. В умовах пандемії вони просто побоялись залишатися за кордоном. Ті, у кого був легальний контракт, й хто відповідно мав соціальний захист в країні перебування, не повернулися.

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Повний текст інтерв'ю з Еллою Лібановою «Пенсії в солідарній системі не мають залежати від зарплати» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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