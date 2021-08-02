Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

У липні курс української валюти у відношенні до долара і євро постійно зростав. З початком останнього літнього місяця ця тенденція зберігається.

У понеділок, 2 серпня, Національний банк України встановив офіційні курси на рівні 26,82 грн за долар і 31,89 грн за євро. Зміцнення гривні триває й на готівковому валютному ринку. Однак, українців цікавить, що буде з курсом гривні найближчий місяць. Про це «ФАКТАМ» розповів старший аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іосуб.

«У липні гривня зміцнилася як до долара — восьмий місяць поспіль, з грудня минулого року, так і до євро — третій місяць поспіль, з березня, — зазначив аналітик. — Судячи з офіційних курсів, встановленими НБУ, долар за місяць знизився з 27,17 грн до 26,88 грн (-1,1%). Курс євро за цей же час знизився з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%). Трохи сильніше у порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане зі зниженням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара євро-долар незначно знизилася з 1,1890 до 1,1870 (-0,1%).

При цьому з початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав до національної валюти на 8,1%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня посідає друге місце за зміцненням долара з початку року після вірменського драма. За зміцненням у липні гривня посіла четверте місце, пропустивши вперед вірменський драм, білоруський рубль і грузинський ларі.

Зміцнення гривні багато у чому пов'язане зі сприятливою зовнішньою кон'юнктурою — високими світовими цінами на багато позицій українського експорту, у тому числі руду, метали, аграрну продукцію. Крім цього, зберігається високий попит нерезидентів на облігації внутрішньої держпозики. Позитивно на курсі позначилися плани з дорозміщення єврооблігацій на 500 млн доларів. А також інформація про емісію МВФ серед своїх членів спеціальних прав запозичення (SDR), у результаті якої Україна може поповнити у вересні свої міжнародні активи на суму близько 2,9 млрд доларів. При цьому населення залишається великим чистим продавцем валюти.

У серпні ми очікуємо продовження зниження курсу долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх чинників зміцнення національної валюти. До кінця місяця долар може торгуватися у діапазоні 26,3−26,9 грн, євро — у діапазоні 31,2−31,9 грн".

Варто нагадати, що деякі експерти прогнозували девальвацію національної валюти вже до початку осені. За певних умовах курс долара може зміцнитися до позначки 28,5 грн.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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