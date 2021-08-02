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Гроші

Тарифи на комунальні послуги: що змінилося для українців з 1 серпня

13:21 2 серпня 2021
послуги ЖКГ

Раніше у Кабміні не виключали, що з 1 серпня 2021 роки зміняться тарифи на електроенергію, однак було прийнято рішення перенести дату подорожчання «світла».

Нагадаємо, за одним із сценаріїв, планувався диференційований підхід до споживачів — різні тарифи для домогосподарств, які споживають до 100 кВт / год, по 100−300 кВт / год, по 300−500 кВт / год і від від 500 кВт / год. Для домогосподарств з низьким споживанням були б і тарифи меншими, а для тих, хто споживає більше електроергіі, відповідно, вищими — близько 3,4 гривень за кВт / год.

На даному етапі підвищення цін для населення відклали до вересня — так що тарифи на електроенергію залишаються без змін, на рівні 1,68 грн.

Тим часом видання «НВ» зазначає, що у серпні українці платитимуть за газ і гарячу воду за старими тарифами. Однак восени вони можуть збільшитися на 30−40% восени. Так, у жовтні у Києві і деяких інших великих міст підвищаться тарифи на гарячу воду і опалення.

Ціна на газ в Україні не змінюватиметься до 30 квітня 2022 роки (для тих, хто користується річним тарифом, введеним з 1 травня 2021 року). Зараз ціни коливаються від 7,88 до 13,5 грн за кубометр залежно від компанії-постачальника.

Крім того, у серпні на українців чекає ще низка змін: наприклад, вступить в силу закон про електронні паспорти, закінчиться вступна кампанія — 2021, а «Нафтогаз» стане запасним постачальником газу для всіх споживачів.

Раніше повідомлялося, що з 1 серпня газопостачальні компанії ввели нові місячні тарифи на газ — ціни залежать від регіону, в якому працює компанія. Ставки варіюватимуться у межах від 7,9 до 16,99 грн за кубометр.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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