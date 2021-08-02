Чи можна оскаржити дії інспектора при перевірці на субсидію: юрист назвав основні правила

З наближенням осені і майбутнім підвищенням тарифів гостро постало питання про житлові субсидії. Згідно з діючими правилами, на субсидію можуть претендувати не лише господарі житла, а й орендарі, сім'ї, які купили житло в недобудованому будинку, переселенці з окупованих територій, які не мають ні реєстрації, ні договору оренди. «ФАКТИ» з'ясували, як буде відбуватися перевірка житлових умов сім'ї, яка претендує на виплати.

Згідно із затвердженою методикою, комісія приймає рішення з приводу субсидії лише після того, як в житлі побував державний соціальний інспектор і склав відповідний акт. Адвокат юридичної компанії «Riyako & Partners» Катерина Аніщенко пояснила «ФАКТАМ», що хоч українцям і гарантована недоторканність житла, але і візит соціальних інспекторів в повній мірі відповідає вимогам закону.

«Дії з перевірки умов проживання одержувача субсидій є абсолютно законними», — каже адвокат. У той же час юрист звертає увагу на статтю 233 КПК. Вона чітко вказує, що «ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше ніж за добровільною згодою особи, яка ним (житлом) володіє, або на підставі постанови слідчого судді». Таким чином, навіть інспектор не може самовільно заходити в квартиру/будинок з порушенням вимог закону.

Якщо власник житла вважає, що інспектор під час візиту порушив закон, то є всі підстави для подання скарги.

«Дії або бездіяльність головного державного соціального інспектора та державного соціального інспектора можуть бути оскаржені у вищестоящому органі виконавчої влади або органі місцевого самоврядування, а також в суді», — нагадує адвокат.

Про інші важливі аспекти призначення субсидій читайте в статті «Субсидія 2021: хто і як може перевіряти житло і матеріальний стан субсідіантів».

Фото https://ua.depositphotos.com/

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