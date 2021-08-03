Пенсії «чорнобильців» виросли на 80−200%: кому чекати додаткові виплати в серпні
У липні в Україні були переглянуті пенсії для осіб з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу. Підвищення склало до 200%, а отримати обіцяні виплати пенсіонери-«чорнобильці» зможуть в серпні, відразу за два місяці.
Новий розмір виплат встановлений на рівні:
- для першої групи інвалідності — 6000 грн (+ 115%);
- для другої групи — 4800 грн (+ 100%);
- для третьої групи — 3700 грн (+ 80%);
- для дітей з інвалідністю — 3700 грн (+ 100%).
Крім того, підвищуються виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які отримали інвалідність. Буде перераховано розмір адресної допомоги, щоб сумарно виплата з урахуванням пенсії, надбавок та додаткової пенсії становила:
- для першої групи інвалідності — 10340,35 грн;
- для другої групи інвалідності — 8 272,28 грн;
- для третьої групи інвалідності — 6 204,21 грн.
Нової індексації пенсій «чорнобильцям» з інвалідністю ні в серпні, ні до кінця року поки не обіцяють. Згідно з попереднім графіком, перерахувати пенсії можуть з 1 січня 2022 року, якщо таке підвищення буде закладено в бюджеті.
Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»115
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