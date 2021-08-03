26.79 / 26.99 31.68 / 32.02
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Пенсії «чорнобильців» виросли на 80−200%: кому чекати додаткові виплати в серпні

11:00 3 серпня 2021
пенсії

У липні в Україні були переглянуті пенсії для осіб з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу. Підвищення склало до 200%, а отримати обіцяні виплати пенсіонери-«чорнобильці» зможуть в серпні, відразу за два місяці.

Новий розмір виплат встановлений на рівні:

  • для першої групи інвалідності — 6000 грн (+ 115%);
  • для другої групи — 4800 грн (+ 100%);
  • для третьої групи — 3700 грн (+ 80%);
  • для дітей з інвалідністю — 3700 грн (+ 100%).

Крім того, підвищуються виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які отримали інвалідність. Буде перераховано розмір адресної допомоги, щоб сумарно виплата з урахуванням пенсії, надбавок та додаткової пенсії становила:

  • для першої групи інвалідності — 10340,35 грн;
  • для другої групи інвалідності — 8 272,28 грн;
  • для третьої групи інвалідності — 6 204,21 грн.

Нової індексації пенсій «чорнобильцям» з інвалідністю ні в серпні, ні до кінця року поки не обіцяють. Згідно з попереднім графіком, перерахувати пенсії можуть з 1 січня 2022 року, якщо таке підвищення буде закладено в бюджеті.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

115

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

море

«Нападають і кусають»: туристи скаржаться на нову «напасть» на курорті в Щасливцевому

Пенсіонер

Більше 18 тисяч у місяць: хто може розраховувати на максимальні пенсійні виплати

меладзе і Джанабаєва

Вино ставити нікуди: Меладзе з Джанабаєвою купили будинок за 600 мільйонів поближче до знаменитого брата

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.