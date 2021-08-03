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Гроші

Де українцям заробити грошей: експерти назвали топ затребуваних професій

11:12 3 серпня 2021
Працевлаштування

В Україні, де багато громадян втратили роботу під час пандемії коронавірусу, ринок IT продовжує зростати — кваліфікованих працівників там не вистачає.

Про це в ефірі «Україна 24» заявила експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна, додавши, що адекватні фахівці потрібні скрізь.

Стосовно ринку IT, то він, як стверджує експертка, щорічно приростає на 17−20%, а великі роботодавці говорять про тисячні вакансії. Це, в основному, стосується роботи у великих аутсорсингових компаніях, що працюють із зарубіжними замовниками.

«Ми не встигаємо підготувати таку кількість фахівців, навіть перекваліфікацією, тому є ситуація, коли ринок перегрітий. Підвищують зарплати, намагаються навчати, перекуповувати і так далі», — додала Тетяна Пашкіна.

Втім, за її словами, багатьом сферам економіки потрібні професіонали, яким роботодавці готові «переплачувати». Експерт, згадуючи про підсумки вступної кампанії в Україні у 2021 році, відзначила, що найбільш популярними професіями стали юристи, менеджери, філологи та психологи, а інженери і айтішники — менш популярними.

«Виробництво завжди вимагало фахівців, і хороший інженер-початківець з англійською мовою може отримувати 500−800 євро на старті», — зазначила вона і додала, що торгівля почала «відходити» після локдауну і пропонує фахівцям непогані гроші. Є попит на менеджерів з продажу.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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