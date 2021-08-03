26.79 / 26.99 31.68 / 32.03
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Ковід теж винен: експерт назвав причини різкого підвищення тарифів на електроенергіі з 1 вересня

18:08 3 серпня 2021
Лічильник електроенергії

В Україні продовжується швидке зростання вартості електроенергії для промислових споживачів, яке спровокували відразу кілька факторів. Як заявив в інтерв'ю «ФАКТАМ» директор ТОВ «Волиньелектросбит» (Група Tolk) Дмитро Іванов, недосконала нормативна база ринку електроенергії призвела до «маніпуляціям» і обвалу цін в першій декаді липня.

Тоді в тепловій генерації виникла нестача коштів на закупівлю вугілля, через що почали зупинятися блоки на теплових станціях.

Додатковим каталізатором зміни цінової тенденції стало зростання цін на всіх світових енергетичних ринках, включно з вугіллям і газом, а внутрішніми факторами — в т. ч. «ковідні» рішення уряду, серед яких — тотальна заборона відключення від електропостачання боржників.

Введення адміністративних заборон призвело до стрімкого наростання заборгованості в енергетичному секторі, і тепер ця криза не вирішиться тільки збільшенням максимальних граничних цін з боку регулятора.

Читайте також: Вже у вересні: тарифи «на світло» істотно виростуть для українців

А з 1 вересня, з початком дії нового механізму розрахунку тарифів для населення, зросте і вартість енергії для населення.

«Більш дешеву електроенергію для населення, ніж в Україні, немає в усьому світі. Можливо, ви чули про дешевий сир в мишоловці? Це про нас», — зазначив співрозмовник «ФАКТІВ».

Нагадаємо, раніше стало відомо, стало відомо, які житлово-комунальні послуги в Україні подорожчають до кінця року.

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

море

«Нападають і кусають»: туристи скаржаться на нову «напасть» на курорті в Щасливцевому

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

Медузи

У воду може зайти тільки найвідважніший: у Кирилівку повернулися медузи та морські блохи

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.