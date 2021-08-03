Ковід теж винен: експерт назвав причини різкого підвищення тарифів на електроенергіі з 1 вересня

В Україні продовжується швидке зростання вартості електроенергії для промислових споживачів, яке спровокували відразу кілька факторів. Як заявив в інтерв'ю «ФАКТАМ» директор ТОВ «Волиньелектросбит» (Група Tolk) Дмитро Іванов, недосконала нормативна база ринку електроенергії призвела до «маніпуляціям» і обвалу цін в першій декаді липня.

Тоді в тепловій генерації виникла нестача коштів на закупівлю вугілля, через що почали зупинятися блоки на теплових станціях.

Додатковим каталізатором зміни цінової тенденції стало зростання цін на всіх світових енергетичних ринках, включно з вугіллям і газом, а внутрішніми факторами — в т. ч. «ковідні» рішення уряду, серед яких — тотальна заборона відключення від електропостачання боржників.

Введення адміністративних заборон призвело до стрімкого наростання заборгованості в енергетичному секторі, і тепер ця криза не вирішиться тільки збільшенням максимальних граничних цін з боку регулятора.

А з 1 вересня, з початком дії нового механізму розрахунку тарифів для населення, зросте і вартість енергії для населення.

«Більш дешеву електроенергію для населення, ніж в Україні, немає в усьому світі. Можливо, ви чули про дешевий сир в мишоловці? Це про нас», — зазначив співрозмовник «ФАКТІВ».

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