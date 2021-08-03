Зростання цін на продукти в Україні: що за півроку різко подорожчало

Державна служба статистики назвала групи товарів першої необхідності, ціни на які зросли відразу на 20−30%, ставши лідерами подорожчання.

Найбільш сильно злетіли в ціні крупи, хліб, м'ясо птиці, сигарети і бензин, повідомляє Держстат.

Якщо порівнювати ціни липня 2021 і липня 2020 року, то рис подорожчав з 23,57 до 27,23 гривень, хліб пшеничний з борошна вищого сорту — з 24,81 до 29,65 гривень, хліб пшеничний з борошна першого ґатунку — з 20, 09 до 23,80 гривень, макаронні вироби з м'яких сортів пшениці — з 19,18 до 23,15 гривень, крупа гречана — з 36,96 до 42,01 гривень.

Також відчутно подорожчала курятина — з 50,50 до 68,19 гривень за кілограмову тушку, куряче філе — з 83,10 до 107,62 гривень, ковбаси варені першого сорту (кг) — з 100,88 до 110,63 гривень, риба морожена — з 80,19 до 84,27 гривень.

Алкоголь виріс в ціні не так відчутно, проте горілка подорожчала з 92,13 до 93,31 гривень за 0,5 л, вина столові вітчизняні — з 67,10 до 69,24 гривень (за 0,75 л), пиво вітчизняних марок — з 17,58 до 18,59 гривень (0,5 л).

А серед палива лідером подорожчання став бензин А-92, який виріс в ціні з 20,79 гривень за літр до 28,36 гривень.

Нагадаємо, в червні до червня 2020 року в Україні відбулося стрімке зростання цін на тютюнові вироби та алкоголь.

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