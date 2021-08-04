Зростання цін на електроенергію в Україні: як це відіб'ється на інфляції

Подорожчання електроенергії для бізнесу призведе до свого роду ланцюгової реакції. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив директор ТОВ «Волиньелектросбит» (Група Tolk) Дмитро Іванов.

«Давайте оцінимо частку вартості електроенергії в собівартості кінцевого продукту. Залежно від сфери вона коливається в межах від 20 до 70 відсотків. Це з урахуванням перехресного субсидування, тобто бізнес, бюджет і промисловість частково покривають збитки від заниженого тарифу для населення», — зазначив Іванов.

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За його словами, зростання ціни енергії на 60−100% вплине на ціну кінцевого продукту. В результаті подорожчають хліб, вода, метал, цегла, інші товари, комунальні послуги. Це призведе до різкого зростання рівня інфляції.

Нагадаємо, в Україні до кінця року подорожчає ряд житлово-комунальних послуг .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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