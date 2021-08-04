26.79 / 27.00 31.67 / 32.03
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Зростання цін на електроенергію в Україні: як це відіб'ється на інфляції

8:58 4 серпня 2021
Гроші

Подорожчання електроенергії для бізнесу призведе до свого роду ланцюгової реакції. Про це в інтерв'ю «ФАКТАМ» заявив директор ТОВ «Волиньелектросбит» (Група Tolk) Дмитро Іванов.

«Давайте оцінимо частку вартості електроенергії в собівартості кінцевого продукту. Залежно від сфери вона коливається в межах від 20 до 70 відсотків. Це з урахуванням перехресного субсидування, тобто бізнес, бюджет і промисловість частково покривають збитки від заниженого тарифу для населення», — зазначив Іванов.

Читайте також: На різке підвищення тарифів вплинув ковід

За його словами, зростання ціни енергії на 60−100% вплине на ціну кінцевого продукту. В результаті подорожчають хліб, вода, метал, цегла, інші товари, комунальні послуги. Це призведе до різкого зростання рівня інфляції.

Нагадаємо, в Україні до кінця року подорожчає ряд житлово-комунальних послуг .

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

Скільки коштуватиме долар до кінця серпня: прогноз експерта

«Ми на їх території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

«Ми на їхній території»: після шторму медузи атакували пляжі Коблево

Яна Максимова і Андрій Кравченко

«Можна втратити життя»: ще двоє спортсменів слідом за Тимановською відмовилися повертатися до Білорусі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.