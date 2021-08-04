Накопичувальні пенсії в Україні: в Кабміні розповіли, скільки втратили пенсіонери

Середня пенсія в Україні, про плани по зростанню якої у 2022 році було заявлено раніше, повинна була стати на 20−25% вище. Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебная, повідомляє сайт Кабміну.

Накопичувальна пенсійна система могла бути впроваджена ще в 2007 році.

«Кожного року в середньому близько 600 тисяч людей за віком втрачають можливість участі в цій системі та мати пенсійні накопичення на додаток до солідарної пенсії. Середня пенсія зараз була б на 20−25% вищою за рахунок пенсійних накопичень у людей, які б з 2007 року були учасниками системи. А це лише 14 років накопичень і, до речі, ця цифра порахована з урахуванням двох криз 2008 і 2014 років», — сказала Лазебная.

За її словами, пенсійні накопичення вже склали б понад 1 трильйон гривень, а це близько 25% ВВП 2020 року.

Нагадаємо, в Україні в 2023 році введуть соцпакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників.

Раніше повідомлялося, що індексацій пенсій в серпні не передбачається — названі нові терміни.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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