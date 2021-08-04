Коли виростуть тарифи на електрику і до якої межі, — прогноз експерта

До 31 серпня цього року в Україні діятимуть старі тарифи на електроенергію для населення — по 1,68 грн за кВт / год, однак вже з 1 вересня вони можуть різко «рвонути вгору», проте до цього часу точно не відомо на скільки.

Як заявив в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» директор ТОВ «Волиньелектрзбут» (Група Tolk) Дмитро Іванов, третій місяць Міненерго обіцяє представити нову модель ПСО (покладання спецзобов'язань), але «віз й нині там».

«У пресі обговорюються різні версії, але всі вони піддаються шквалу критики з боку фахівців та політиків. Компроміс, звичайно, буде знайдений, але він вже запізнюється. Більш дешевої електроенергії для населення, ніж в Україні, немає в усьому світі. Можливо, ви чули про дешевий сир у мишоловці? Це про нас», — зазначив він.

Дмитро Іванов впевнений, що зростання тарифів для населення до рівня реальної вартості електроенергії повинно однозначно відбутися, і що слід забезпечити соцдопомогу тим, хто цього потребує.

«Час вже владі та популістам зрозуміти, що енергетика — це бізнес, а не інструмент соціального захисту населення. Коефіцієнт міцності галузі не безмежний», — зазначив він і додав: «Межі цін встановлена регулятором. За статичної позиції НКРЕКУ у серпні можна очікувати, що вони будуть близькі до верхньої межі дозволеного. Це песимістичний прогноз, реалістичний — до кінця вересня ціна досягне рівня 1500−1600 грн за МВт \ год».

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю, присвяченого ситуації на ринку електроенергії та неминучого зростання тарифів на світло «Електроенергія для населення різко подорожчає з 1 вересня, — експерт», читайте на сайті «ФАКТІВ».

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Також нагадаємо, що з 1 серпня встановлені нові ціни на газ для побутових споживачів, які вибрали місячні тарифи.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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