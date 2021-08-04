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Гроші

Гроші не просто лежать на рахунку: українцям роз'яснили, як працюватиме система накопичення пенсій

12:59 4 серпня 2021
пенсіонер

Після заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль про те, що з 2023 року в країні планують ввести соціальні пакети з накопичувальними пенсіями для бюджетників, міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що на першому етапі кошти будуть акумулювати у єдиному держфонді.

«Що таке накопичувальний рівень? Це коли у вас є пенсійний рахунок, на який надходять відрахування з вашої зарплати. Пенсійні накопичення не лежать на рахунках, вони приносять прибуток. Потім ви отримаєте у вигляді накопичувальної пенсії всі кошти, які протягом життя акумулюються на пенсійному рахунку: внески плюс інвестиційний прибуток», — пише на своїй сторінці у соцмережах міністр і додає, що накопичувальна пенсія виплачуватиметься додатково до солідарної і не буде зменшувати її розмір.

Для цього в Україні планують створити Державний накопичувальний фонд, який спочатку буде єдиним для всіх. Марченко запевняє, що «гарантування вкладів цього фонду буде стовідсотковим». На першому етапі провідну роль у наданні такої послуги відіграватиме держава.

На наступному етапі — добровільне пенсійне страхування із залученням недержавних пенсійних фондів.

Раніше міністр соцполітики Марина Лазебна заявляла, що щорічно близько 600 тисяч людей за віком втрачають можливість участі у накопичувальній системі. Вона стверджує, що якби цю систему запустили раніше, середня пенсія зараз була б на 20−25% вище.

А директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Елла Лібанова вважає, що накопичувальна система в Україні може бути тільки загальнообов'язковою, однак на даному етапі є сумніви, чи витримає її бюджет.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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