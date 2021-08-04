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Українцям розповіли, що буде з субсидіями в разі нового локдауна

15:43 4 серпня 2021
субсидії

Кабінет Міністрів анонсував продовження дії спеціальних соціальних стандартів при розрахунку субсидій для регіонів, які опиняться в «червоній» карантинній зоні після 1 жовтня. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебная.

«Навесні 2020 року, коли країна була закрита на карантин, нормативи житлово-комунальних послуг були підвищені на 50%, в т. ч. на е / енергію, газ для приготування їжі, опалення, тому що люди були вдома, відповідно, вони витрачали більше цих ресурсів, і їх доходи при цьому знизилися», — пояснила міністр, яку цитує Facebook Мінсоцполітики.

Нагадаємо, українців попередили про ймовірність введення локдауна восени ще в середині липня — з відповідною заявою виступив глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Уникнути цього, за розрахунками МОЗ можна, якщо підвищити рівень вакцинації населення (станом на ранок 4 серпня в Україні були вакциновані 3,759 млн. чоловік, з яких повністю імунізовані і отримали дві дози — 2,152 млн).

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