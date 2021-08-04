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Шмигаль розповів, що буде з платіжками за опалення восени

16:27 4 серпня 2021
Денис Шмигаль

З наближенням нового опалювального сезону і на тлі заяв про серйозне подорожчання послуг ЖКГ восени, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розмір платні за опалення і гарячу воду залежатимуть від рішень місцевої влади.

«Місцеві керівники тепер фактично визначатимуть, які суми люди отримають за тепло і гарячу воду у платіжках. Тому закликаю комунальні підприємства, якими займається місцева влада, переходити на трирічний контракт від «Нафтогазу України» за ціною 7,42 гривень за кубічний метр з ПДВ «, — цитує виступ Дениса Шмигаль на засіданні Кабміну УНІАН.

При цьому прем'єр додав, що така ціна діятиме протягом року, незалежно від коливання на газових ринках.

Ексклюзивний матеріал про те, як можуть перевірити українців, які отримують субсидії для оплати послуг ЖКГ «Субсидія 2021: хто і як може перевіряти житло і матеріальний стан субсідіантов» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Дениса Шмигаля із соціальних мереж.

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