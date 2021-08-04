Шмигаль розповів, що буде з платіжками за опалення восени

З наближенням нового опалювального сезону і на тлі заяв про серйозне подорожчання послуг ЖКГ восени, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що розмір платні за опалення і гарячу воду залежатимуть від рішень місцевої влади.

«Місцеві керівники тепер фактично визначатимуть, які суми люди отримають за тепло і гарячу воду у платіжках. Тому закликаю комунальні підприємства, якими займається місцева влада, переходити на трирічний контракт від «Нафтогазу України» за ціною 7,42 гривень за кубічний метр з ПДВ «, — цитує виступ Дениса Шмигаль на засіданні Кабміну УНІАН.

При цьому прем'єр додав, що така ціна діятиме протягом року, незалежно від коливання на газових ринках.

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Фото Дениса Шмигаля із соціальних мереж.

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