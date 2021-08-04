МВФ дасть Україні 2,7 мільярда доларів: коли це станеться та що дасть економіці

Україна таки отримає найближчим часом фінансову допомогу від Міжнародного валютного фонду. Але це не той транш, про який давно ведуться безуспішні переговори. Згідно з рішенням Ради керівників МВФ 23 серпня Україна отримає понад 2,7 мільярда доларів в рамках розподілу між 190 країнами 650 мільярдів доларів, виділених фондом на боротьбу з наслідками коронакризи.

Варто відзначити, що в Офісі президента України зв'язали отримання грошей з телефонною розмовою Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, який відбувся 29 липня. Однак, за даними експертів і представників фонду, ці дві події між собою не пов'язані.

Річ у тім, що МВФ анонсував розподіл антикризових коштів ще наприкінці березня та остаточне рішення ради директорів фонду спочатку очікувалося на початку серпня. Крім того, розмова Зеленського з Георгієвою стосувалася переважно індивідуальної програми Stand By, яку Україна не виконує вже понад рік.

Та й повідомлення Офісу президента про те, що 2,7 мільярда доларів дають нам безплатно й без додаткових умов, не зовсім коректне. Ці кошти не будуть безкоштовними, якщо уряд вирішить спрямувати їх не в золото-валютні резерви, а на фінансування держбюджету. В такому випадку активується символічний відсоток — 0,05% суми. А судячи з усього, в умовах дефіциту держбюджету Кабмін захоче використовувати ці гроші або частину з них саме для фінансування держбюджету.

Однак не виключено, що це не всі гроші, які МВФ надасть Україні цієї осені. Як заявив агентству «Інтерфакс-Україна» радник президента з питань економіки Олег Устенко, наша країна може отримати ще 700 мільйонів доларів траншу від МВФ у вересні. Він також не виключає можливості продовження програми.

«Відбулася більш ніж успішна телефонна розмова президента країни з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, — зазначив економіст. — В Україну їде місія МВФ. До того ж Україна виконала всі попередні умови фонду. Ми очікуємо, що досить швидко буде отриманий новий транш від МВФ — близько 700 мільйонів доларів.

Припускаю, що зараз ми рухаємося за наступним сценарієм: у вересні — місія, відразу ж питання України виноситься на засідання ради директорів МВФ, і буквально у вересні очікую, що ми отримаємо новий транш.

У нас є серйозний прогрес, і це було відзначено. Так що я не виключаю, що програму можуть подовжити", — підсумував Олег Устенко.

Слід зазначити, що отримання грошей від МВФ може вплинути на курс національної валюти. На думку експертів, у серпні курс гривні до долара й євро може помітно зрости.

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