Не тільки «Ощад»: українцям розповіли, в яких ще банках можна отримувати пенсію в серпні

Міністерство фінансів оприлюднило перелік банків, через які проводитимуться виплати пенсій, грошової допомоги і зарплат «бюджетникам» в серпні 2021 року.

Перелік включає 44 фінансових установ, з яких чотири — державні (Приватбанк, Ощадбанк, Укргазбанк і Укрексімбанк).

Повний список розміщений на сайті міністерства і доступний за посиланням .

Нагадаємо, уряд України, яке визначилося, як будуть рости пенсії в 2022 році, прийняв рішення про початок введення соціальних пакетів з накопичувальними пенсіями для бюджетників, але вже в 2023 році. Відповідне рішення КМ повинна розробити робоча група на базі чинного законодавства.

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter