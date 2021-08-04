Доплати отримають 1,5 млн пенсіонерів: стало відомо, кому підвищать пенсію у 2022 році

Кабмін пропонує розширити в 2022 році «вікову лінійку» адресних допомог для пенсіонерів. Відповідну пропозицію подано в проект держбюджету на 2022 рік у рамках ініційованої президентом програми адресної допомоги для літніх людей, йдеться в повідомленні на сайті Харківської ОДА з посиланням на Міністерство соцполітики.

«У разі включення в програму пенсіонерів у віці від 70 до 75 років буде підвищено доходи додатково 1,5 млн пенсіонерам», — відзначили в Мінсоцполітики.

Також у відомстві нагадали, що протягом 2020 і 2021 років адресну доплату до пенсій у розмірі 500 грн щомісяця отримують пенсіонери старше 80 років. При цьому пенсії для них не можуть бути менше 2600 грн. Ці заходи підвищили доходи 1,4 млн пенсіонерів.

У 2021 року до цієї програми приєднуються пенсіонери у віці від 75 до 80 років. З 1 жовтня вони будуть отримувати щомісяця компенсаційну виплату в розмірі 400 грн. Пенсійна виплата для них складе не менше 2500 грн. Таке розширення програми підвищить доходи для ще більш 1 млн пенсіонерів.

Крім того, в рамках підготовки проекту Державного бюджету на 2022 рік Мінсоцполітики розробляє й інші пропозиції в календар підвищення пенсій в 2022 році.

Зокрема, в ньому пропонується передбачити:

підвищення з 1 січня пенсій людям з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

індексацію з 1 березня страхових пенсій для близько 10 млн пенсіонерів і компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 80 років і для пенсіонерів у віці від 75 років до 80 років;

перерахунок з 1 липня і з 1 грудня пенсійних виплат у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

перерахунок з 1 жовтня мінімальної пенсії за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної заробітної плати.

«Також опрацьовуються пропозиції щодо диференціації соціальних гарантій пенсіонерам з урахуванням тривалості страхового стажу», — заявили в Мінсоцполітики.

«Ці пропозиції, а також прийняття Верховною Радою України урядового законопроекту № 4668 дозволять вперше після 2014 року охопити програмою підвищення всі категорії пенсіонерів з акцентом на найбільш уразливих їх групах», — вважають в соціальному відомстві.

Нагадаємо, в липні Кабмін запропонував навіть урізати виплати одній групі пенсіонерів. Йдеться про щорічні доплати ветеранам до 9 травня. Так, на засіданні уряду 28 липня вирішили підготувати документ, в якому конкретно вказати, які категорії одержувачів і на які суми можуть розраховувати.

Тим часом близько 3,3 млн осіб українців, які зараз працюють неофіційно, не зможуть отримати пенсію в 60 років і будуть змушені працювати до 63 або 65 років.

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