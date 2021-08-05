Українки можуть виходити на пенсію в 50 років і навіть раніше: кого це стосується

Завдяки старанням уряду і депутатів попередніх скликань з 1 квітня 2021 року мінімальний пенсійний вік для жінок було підвищено до 60 років. У той же час деякі категорії українок зберегли право виходу на заслужений відпочинок набагато раніше.

Це передбачено ст. 115 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, нагадує УНІАН.

Зокрема, на достроковий вихід на пенсію в 50 років мають право:

- жінки, які народили п'ятеро або більше дітей, та виховали їх до шестирічного віку, а також матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку при наявності страхового стажу не менше 15 років (при цьому до числа осіб з інвалідністю з дитинства належать також діти з інвалідністю у віці до 16 років) *.

Дана пенсія нараховується довічно.

Ще одна категорія жінок, що має право вийти на пенсію в 45 або 50 років — працівниці на шкідливих або небезпечних виробництвах. Списки таких виробництв (№ 1 і № 2) затверджені постановою Кабміну № 461 від 24 червня 2016 року (зі змінами та доповненнями).

Ці професії стосуються, зокрема, гірських робіт, видобутку газу, рудної та хімічної промисловості, металургії.

Список № 1 — працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці. Жінки мають право вийти на пенсію в 45 років.

Список № 2 — працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці. Жінки мають право вийти на пенсію в 50 років.

Пенсію в 45 років можуть оформити:

- працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;

- працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими условіяімі праці;

- працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.

Пенсію в 50 років можу оформити:

робітниці, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці.

Крім того, є ще одна, «привілейована» категорія робітниць, які можуть виходити на пенсію раніше. Це — працівники сфери культури. Так, наприклад, стаж роботи балерин — 20 років. Оскільки кар'єру вони починають в 15−17 років, то і на пенсію вони формально виходять в 35−37, що, втім, зовсім не заважає їм продовжувати кар'єру.

Нагадаємо, що Кабмін пропонує розширити в 2022 році «вікову лінійку» адресних допомог для пенсіонерів. Відповідну пропозицію подано в проект держбюджету на 2022 рік у рамках інціірованной президентом програми адресної допомоги для літніх людей

Джерело фото — Європейська правда

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