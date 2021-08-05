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«Обсяги вражають»: журналіст про масштабне виробництво тютюнового контрафакту в Жовтих Водах

9:33 5 серпня 2021
сигарети

У Дніпропетровській області знаходиться найбільше в Україні виробництво контрафактних тютюнових виробів, пише журналіст Сергій Іванов на своїй сторінці у фейсбуці, коментуючи сюжет «5 каналу».

«Обсяги підробленої „подакцизки“ вражають: тільки 35 тонн вилучено СБУ, а скільки пішло в продаж, навіть важко уявити», — написав журналіст.

Сьогодні, як зазначає Іванов, фабрика не тільки продовжує виготовляти контрафакт, але й збільшила обсяги виробництва.

«Кажуть, що ця фабрика у Жовтих Водах сьогодні закриває близько 70% потреб внутрішнього тіньового ринку сигарет в Україні, а частка контрафакту в загальній масі їхньої продукції становить близько 90% продукції», — зазначає він.

Нагадаємо, в травні цього року журналісти програми «Особливий погляд» замовили повторну експертизу продукції United Tobacco, яка підтвердила факт промислового виробництва підприємством контрафактної продукції з використанням підроблених акцизних марок.

Як повідомлялося, у ВР внесено законопроєкт під номером 5805, яким пропонують заборонити продаж алкогольних напоїв та будь-яких видів сигарет в супермаркетах.

фото https://ua.depositphotos.com/

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