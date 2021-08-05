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Банк заблокував карту або рахунок: українцям розповіли, що потрібно робити в цьому випадку

12:46 5 серпня 2021
Банкомат

При арешті банківського рахунку громадянина України, що відбувся відповідно до постанови державного виконавця, буде потрібно звернутися до фінансової установи, щоб з'ясувати причини, котрі можуть бути досить несподіваними. Про це повідомляє YouControl.

Багато банків відображають інформацію про блокування картки або рахунку в мобільному додатку. Можна самостійно налаштувати моніторинг для отримання повідомлень про зміну статусу.

Варіанти подальшого вирішення питання для зняття арешту:

  • сплатити заборгованість за виконавчими документами;
  • направити виконавцю заяву про скасування накладеного арешту;
  • оскаржити постанову виконавця.

Нагадаємо, стали відомо про новий спосіб шахрайства з банківськими картами.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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