Податкова амністія 2021: які цінності та майно потрібно декларувати, а які — ні

У середині липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про «податкову амністію», який ухвалила Верховною Радою за місяць до того.

Згідно з цим документом, одноразове добровільне декларування активів, з яких раніше не були сплачені податки, може бути проведене з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. Як бачимо, до старту «податкової амністії» залишається кілька тижнів, а багато українців мало що про неї знають.

Тому влада почала компанію з інформування населення. Зокрема, Головне управління Державної податкової служби у Львівській області оприлюднило роз'яснення з переліком та обсягом активів, які можуть бути задекларовані.

Так, з 1 вересня 2021 року одноразовому декларуванню підлягатимуть:

валютні цінності (крім коштів у готівковій формі), цінні папери, рухоме і нерухоме майно, у тому числі об'єкти незавершеного будівництва;

частки (паї) у майні юридичних осіб, що знаходяться як в Україні, так і за кордоном, які були придбані до 1 січня 2021 року і які на момент їхнього отримання підлягали оподаткуванню в Україні, але з них не були сплачені податки та збори.

Таким чином, активи, придбані після 1 січня 2021 року, підлягають оподаткуванню у звичайному порядку, оскільки отримавши дохід з джерелом походження з України або за її межами, платник податку зобов'язаний у кінці року подати декларацію та сплатити податок.

Однак не можуть бути об'єктами декларування готівкові кошти, а також активи, придбані декларантом внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а також активи декларанта, які знаходяться на рахунках фінансових установ та / або розташовані на території країни, визнаної державою-агресором, або мають джерело походження з такою країни.

Законом чітко визначено перелік та обсяг активів, джерела отримання яких у разі невикористання фізичною особою права на подачу добровільної декларації вважаються такими, з яких повністю сплачені податки та збори відповідно до податкового законодавства, зокрема, у частині визначення вартості нерухомого майна.

Серед них:

квартири загальною площею, що не перевищує 120 кв. м., або майнові права на таку квартиру;

житлові будинки загальною площею, що не перевищує 240 кв. м., або недобудовані будинки такої ж площі (за умови наявності права власності на земельну ділянку);

нежитлові будівлі некомерційного призначення або недобудовані житлові будівлі некомерційного призначення площею до 60 кв. м .;

земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної передачі, визначені Земельним кодексом України;

один транспортний засіб особистого некомерційного використання, за винятком транспортного засобу, призначеного для перевезення 10 і більше осіб, легкового автомобіля з об'ємом двигуна не менше 3 тис. куб. см або середньоринкової вартістю понад 375 розмірів мінімальної зарплати, мотоцикла з об'ємом двигуна понад 800 куб. см, літака, вертольота, яхти і катери, право власності на які було зареєстровано на момент декларування;

інші активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тис грн.

Нарахування та сплата збору з спеціального добровільного декларування щодо таких активів не здійснюється.

Податківці наводять наступний приклад. Якщо людина працювала неофіційно або отримував зарплату «у конверті», але загальна сума його доходу не перевищила 400 тис грн або ж він придбав квартиру площею до 120 кв. м. до 1 січня 2021 року, то громадянин може утриматися від подачі декларації. Навіть у такому випадку відповідні активи будуть вважатися такими, з яких повністю сплачені податки і збори відповідно до податкового законодавства, — відзначили в управлінні ДПС.

Варто відзначити, що, як раніше повідомляли «ФАКТИ», сплата збору за одноразовим добровільним декларуванням здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту подачі декларації. Але при цьому право на «податкову амністію» мають далеко не всі громадяни України.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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